 

СБУ: За волной лжеминирований по всей Украине стоит РФ

22.01.2022, 13:42, Новости дня
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“Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину… Цель спецслужб страны-агрессора очевидна – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе”, – говорится в сообщении.

По информации украинской спецслужбы, в течение всего 2021 года СБУ зафиксировала более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений, с начала 2022 года их поступило уже более 300, причем после тщательных проверок ни одно не подтвердилось.

С начала 2021 года СБУ в сотрудничестве с Национальной полицией и другими правоохранительными ведомствами установила 313 человек, оставивших ложные сообщения о минировании. 

В спецслужбе отметили, что злоумышленники пытаются слать сообщения с использованием программного обеспечения, которое, по их мнению, обеспечивает им анонимность. Однако установлено, что большинство сообщений отправлены пользователями интернета, находящимися на территории сопредельных постсоветских стран или на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, “не осознавая до конца все возможные последствия”, добавили в спецслужбе.

“СБУ в очередной раз напоминает, что “анонимные террористы” будут установлены и привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины о террористическом акте и о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан.

Контекст:

Проблема анонимных сообщений о минированиях в Украине обострилась в конце 2021-го – начале 2022 года.

8 января в Киеве “заминировали” все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева, писало издание “Сегодня”.

12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские – возле елки на улице Дерибасовской.

Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине.

13 января “минирования” продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные “заминировали” 42 торговых центра, 191 школу и суд.

20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января – все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о “минированиях” назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины. В МВД отметили, что большинство сообщений поступают с временно неподконтрольных территорий или из Российской Федерации, и подчеркнули, что все они оказались фейковыми. 

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за ложное минирование. Закон ввел уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога либо иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, если оно касается критически важных объектов инфраструктуры, или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, или учреждений здравоохранения, или учебных заведений. Такое деяние сейчас наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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