Аваков: Вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас выше, чем в 2014 году

“Бешенный собака путинского режима в любой момент может сорваться с цепи здравого смысла. И тогда у нас очень небольшой выбор: или потомки будут вспоминать нас как тех, которые не смогли овладеть собственными эмоциями и амбициями, не смогли увидеть разницу между жизненно важным и мелочным, тех, кто легкомысленно отнесся к своему месту и роли в истории, или – мы останемся в биографии Украины поколением, которое защитило Украину во время тяжелых испытаний. Мы дошли до границы, откуда некуда отступать”, – сказал он.

Аваков отметил, что Россия стянула к украинской границе и в оккупированный Крым более 100 тыс. военных.

“В настоящее время у границ Украины размещено 54 батальонно-тактических группы вооруженных сил России. Это более 100 тысяч профессиональных военных. Пять формирований сформированы из личного состава 114-й гвардейской мотострелковой дивизии, шесть – из состава 3-й мотострелецкой дивизии. Это 20-я гвардейская армия западного военного округа РФ, которая угрожает нам с севера. 17 тактических групп сформированы из состава 8-й мотострелецкой дивизии – это угроза из востока. В Крыму шесть тактических групп и один полк ВДВ в придачу к дивизии Росгвардии. Кроме того – две ракетные бригады “Искандер”, оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля максимальной дальностью 500 км с возможностью использования ядерной боеголовки и две армии военно-воздушных сил РФ. Непосредственно к нашим границам передислоцировано еще 20 БТГР – семь на крымском направлении, 13 – на севере”, – рассказал он.

По данным экс-главы МВД, “прямо сейчас” в 40 км от границы с Украиной размещена бригада ВДВ и батальон спецназа вооруженных сил Беларуси, которая находится там якобы для учений. Также туда будут передислоцированы шесть БТРГ Центрального военного округа России. Учения, напомнил Аваков, будут проходить на заброшенном полигоне близи Чернобыльской зоны отчуждения.

“По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году. Я озвучиваю эти цифры не для того, чтобы напугать, а чтобы подготовиться. Пусть бог и наше единство берегут Украину от войны. Пусть риски, о которых мы говорим, не реализуются, но желаешь миру – готовься к войне. Времени на объединение и концентрацию [сил] мало, но критически важно это время не упустить”, – подчеркнул Аваков.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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