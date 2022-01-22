Гастроэнтеролог назвал полезные консервы с омега-3 для профилактики рака

Гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал полезные консервы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот, употребление которых может стать отличным способом профилактики рака. При этом врач отметил, что продукт должен быть качественным и с ограниченным количеством соли.

По словам Марата Зиннатуллина, в консервированном виде у рыбы сохраняется много полезных веществ, в числе которых макро- и микроэлементы, а также витамины группы В. В составе таких консервов должны быть только рыба и соль. Томатная заправка не принесет вреда, так как делает продукт низкокалорийным и богата ликопином. Именно данное вещество обладает противораковым средством. Употреблять рыбные консервы можно не чаще двух раз в неделю.

Опасность представляют товары, в состав которых входят уксус, искусственные добавки и консерванты. Такие продукты лучше не употреблять. Также необходимо отказаться от консервов людям, страдающим гипертонией, заболеваниями печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

Особенно отметил гастроэнтеролог опасность частого употребления шпрот. Продукт насыщен подсолнечным маслом, которое создает дополнительную нагрузку на печень. Также оно может содержать канцероген бензапирен, частое употребление которого может запустить необратимые процессы в организме.

Источник: rg.ru