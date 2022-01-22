COVID-19 препятствует выходу новых частей франшизы «Миссия невыполнима»

Как рассказали в Paramount Pictures и Skydance, выход седьмой и восьмой частей франшизы «Миссия невыполнима» отложен на целый год. Причиной тому стала бушующая пандемия коронавируса.

Фильмы должны были появиться на большом экране в сентябре 2022-го и июле 2023 года. Однако премьера была перенесена на июль 2023-го и июнь 2024 года соответственно.

Согласно информации Reuters, кинокомпании Paramount Pictures и Skydance тщательно ознакомились с возникшей ситуацией. Основная проблема заключалась в том, что коронавирусная пандемия создала определенные задержки, которые помешают выпустить фильмы в назначенный ранее срок. Именно это стало причиной переноса двух частей известной кинофраншизы.

«Миссия невыполнима» — культовая серия фильмов-боевиков, которая насчитывает 6 частей. 1996 год — дата выхода первого эпизода, а шестая часть появилась в 2018-м. Американский актер Том Круз исполнил главную роль в проекте.

Источник: inforeactor.ru