 

COVID-19 препятствует выходу новых частей франшизы «Миссия невыполнима»

22.01.2022, 13:38, Разное
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Как рассказали в Paramount Pictures и Skydance, выход седьмой и восьмой частей франшизы «Миссия невыполнима» отложен на целый год. Причиной тому стала бушующая пандемия коронавируса.
Фильмы должны были появиться на большом экране в сентябре 2022-го и июле 2023 года. Однако премьера была перенесена на июль 2023-го и июнь 2024 года соответственно.

Согласно информации Reuters, кинокомпании Paramount Pictures и Skydance тщательно ознакомились с возникшей ситуацией. Основная проблема заключалась в том, что коронавирусная пандемия создала определенные задержки, которые помешают выпустить фильмы в назначенный ранее срок. Именно это стало причиной переноса двух частей известной кинофраншизы.

«Миссия невыполнима» — культовая серия фильмов-боевиков, которая насчитывает 6 частей. 1996 год — дата выхода первого эпизода, а шестая часть появилась в 2018-м. Американский актер Том Круз исполнил главную роль в проекте.

Источник: inforeactor.ru



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