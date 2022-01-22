Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в пансионате для пожилых

Лидия Федосеева-Шукшина по-прежнему находится в известном доме престарелых, куда была отправлена своей младшей дочерью. Общественность по-разному отнеслась к такого рода поступку. Например, певица Наталия Штурм считает, что у Ольги Шукшиной не было другого выхода и ее действия направлены исключительно на то, чтобы сохранить жизнь своей матери.

Пансионат для пожилых людей – так, по мнению Штурм, следовало бы называть дом престарелых, в котором находится артистка. Отзывы об этом месте достаточно хорошие. Пансионат – прекрасное место, где есть парк, в котором можно гулять, телевизор и интернет, а самое главное, что только в этом месте, по мнению Штурм, Федосеевой-Шукшиной могут обеспечить уход, необходимый в ее положении.

Дочь Лидии Николаевны Ольга также не видит ничего плохого в том, что ее мама какое-то время поживет под чутким наблюдением врачей. Имея ряд возрастных заболеваний, артистка нуждается в постоянном наблюдении. Недавно она проходила лечение в одной из больниц, а домашняя атмосфера пансионата поможет ей пройти реабилитационный период.

Программа в пансионате насыщенная, есть и танцы, и библиотека – всё для того, чтобы чувствовать себя комфортно и полноценно. Сколько времени знаменитость пробудет в пансионате – на сегодняшний день не известно.

Источник: sobesednik.ru