 

Forbes – «российское вторжение» на Украину может обернуться для Европы новым кризисом беженцев

22.01.2022, 13:36, Новости дня
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Во время кризиса на востоке Украины в 2014 году свои дома были вынуждены покинуть 1,5 миллионов человек, но тогда они распределились по стране, пишет обозреватель Forbes Энди Семотюк. Есть вероятность, что на этот раз в случае «российского вторжения» беженцев будет ещё больше и они направятся дальше на запад, поэтому Европе и Америке необходимо быть готовыми оказать Киеву гуманитарную помощь.


AP

В ходе своей недавней пресс-конференции президент США Джо Байден предупредил, что война между Россией и Украиной может начаться в любой момент. Как выразилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сейчас сложилась «чрезвычайно опасная ситуация», пишет в своей статье обозреватель Forbes юрист Энди Семотюк. 

 

Многие на Западе утверждают, что «вторжение неминуемо». И хотя появилось уже немало статей, посвящённых кризису, одному его аспекту не уделяется должное внимание, обращает внимание автор. Речь идёт о потенциальных беженцах, которые могут захотеть покинуть Укаину в случае конфликта. Какое влияние они могут оказать на Западную Европу и даже Северную Америку? 

 

Если посмотреть на заявления украинского министра обороны Алексея Резникова, можно найти краткий ответ на этот вопрос: «Масштабная война на Украине погрузит в кризис всю Европу. Внезапное появление от 3 до 5 миллионов украинских беженцев, бегущих от российского вторжения, вероятно, станет одной из множества потенциальных серьёзных проблем, с которыми столкнётся европейское общество». В подтверждение этой точки зрения один из высокопоставленных сотрудников западной разведки отметил: «Возможно, мы будем иметь дело с очень большим числом беженцев. Также можно ожидать большое число смертей и масштабные разрушения на территории Украины». 

 

По словам Семотюка, эти оценки вполне обоснованны, если вспомнить, сколько украинцев лишились своих домов во время кризиса 2014 года в Донбассе. Война на востоке страны унесла жизни 14 тыс. человек, 30 тыс. были ранены, 1,5 миллионов оказались вынуждены сменить место жительства. К счастью для Запада, в тот период Украина самостоятельно справилась с ситуацией и расселила людей, бежавших с востока, на своих западных территориях. «На этот раз, похоже, есть вероятность, что всё будет иначе. В зависимости от масштаба вторжения может и не остаться украинских территорий, которые смогли бы принять бежавших от войны людей», — рассуждает автор.

 

Как отметил журналист Forbes Крейг Хупер, особую обеспокоенность в случае потенциального конфликта представляют украинские атомные электростанции, если они окажутся в зоне боевых действий. «Угроза реальна. Украина в значительной мере полагается на атомную энергетику, содержит четыре АЭС и мониторит ситуацию на Чернобыльской АЭС после аварии. В случае масштабной войны все 15 реакторов на украинских станциях могут оказаться под угрозой, но даже и незначительное российское вторжение на востоке Украины может поставить как минимум шесть действующих реакторов в условия неопределённости в зоне активных боевых действий», — цитирует Семотюк Хупера. 

 

По мнению автора, если конфликт заденет атомные станции, число беженцев наверняка будет огромным. По оценкам одного канадского чиновника, если «российское вторжение» на 20% украинской территории в 2014 году повлекло за собой перемещение 1,5 миллионов человек, то в случае более масштабного вторжения число беженцев может достигнуть порядка 7 млн. 

 

Какими бы ни были масштабы потенциального «российского вторжения», как полагает эксперт Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс, США и их партнёрам необходимо предоставить гуманитарную помощь Украине и, возможно, странам НАТО, граничащим с ней, если беженцы двинутся дальше на запад. Кроме того, по словам Семотюка, в зависимости от числа беженцев Америке и её союзникам вроде Великобритании, Канады и Австралии может потребоваться рассмотреть специальные программы иммиграции, чтобы помочь Киеву урегулировать кризис. 

 

Впрочем, пока чиновники, очевидно, готовятся к худшему, дипломаты вроде госсекретаря США Энтони Блинкена, который в пятницу 21 января проводит встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым, продолжают свою работу, чтобы предотвратить обострение, подчёркивает автор.



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