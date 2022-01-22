Собаки насмерть загрызли ребенка в Забайкальском крае

Стая бродячих собак насмерть загрызла девочку в селе Домна в Забайкальском крае, сообщают местные СМИ.

Девочка возвращалась домой из музыкальной школы, на улице в районе частного сектора на ребенка напала стая бродячих собак и загрызла насмерть, передает ИА Чита.ру со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Помочь девочке никто не успел.

Отмечается, что в УМВД РФ по Забайкальскому краю комментировать произошедшее отказались.

Ранее в деревне Аркатово Тверской области собаки напали на шестилетнего мальчика, ребенок получил смертельные травмы.