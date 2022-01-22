Врач рассказала об опасности перепадов атмосферного давления

Резкий скачок атмосферного давления, который ожидается в Москве и Московской области, может отразиться на здоровье некоторых граждан, рассказала врач-терапевт общей практики Амина Платунова.

Самыми чувствительными к резким перепадам давления остаются люди с болезнями сердечно-сосудистой системы. Все зависит от диагноза: давление может резко подняться или упасть.

«Если повышение давления может привести к гипертоническому кризу, то они принимают специальные препараты, которые им рекомендовали лечащие врачи помимо базовой терапии. Если давление пониженное, то необходимо пить больше жидкости и отдыхать», – цитирует врача издание «360».

Людей, у которых нет проблем с сердцем и сосудами, перепады атмосферного давления могут привести в вялое состояние с небольшой головной болью. Медик советует ничего не делать, так как самочувствие улучшится само.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области ожидается к воскресенью резкий скачок атмосферного давления, оно увеличится на 20-25 миллиметров ртутного столба.