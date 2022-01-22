 

МВД: Поругавшийся с женой на Новый год крымчанин ударил ее и расчленил живой

22.01.2022, 13:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция Симферопольского района раскрыла убийство 58-летней жительницы села Мирное. Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, после чего она потеряла сознание, а он поехал на кладбище спрятать тело и расчленил ее там, пока она была еще жива, спрятав части тела в разных концах кладбища, сообщили в правоохранительных органах.

«Все случилось в новогоднюю ночь. Мужчина, поссорившись со своей супругой, ударил ее, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого мужчина повез супругу на кладбище и там расчленил, пока она была еще жива. Части тела злоумышленник закопал в разных концах кладбища», – передает РИА «Новости» сообщение источника в правоохранительных органах.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей. «Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того, чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги. Однако при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей», – сказала она.

Уточняется, что тогда мужчина во всем сознался и рассказал, что спрятал тело супруги на кладбище. Тело было найдено. Волк добавила, что полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве

03.09 / Сикорский о будущем Польши – не ставить на «разных коней» и не ссориться с Европой

19.10 / На решение проблемы обеспечения Крыма водой выделили 50 млрд рублей

10.07 / Киев выдвинул ультиматум для продолжения переговоров по Донбассу

14.10 / В России заявили, что “Северный поток – 2” будет готов к запуску в ближайшие дни

14.01 / Звезда “Гарри Поттера” Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги

15.09 / Пушков раскритиковал заявление Трампа о планах ликвидировать Асада

24.12 / Вся первая десятка самых популярных смартфонов в Индии занята Redmi

22.11 / В Марий Эл арестовали обвиняемого в убийстве младенца

21.12 / Разумков подписал госбюджет Украины на 2021 год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика