МВД: Поругавшийся с женой на Новый год крымчанин ударил ее и расчленил живой

Полиция Симферопольского района раскрыла убийство 58-летней жительницы села Мирное. Крымчанин во время ссоры в новогоднюю ночь ударил жену, после чего она потеряла сознание, а он поехал на кладбище спрятать тело и расчленил ее там, пока она была еще жива, спрятав части тела в разных концах кладбища, сообщили в правоохранительных органах.

«Все случилось в новогоднюю ночь. Мужчина, поссорившись со своей супругой, ударил ее, от чего она потеряла сознание, но осталась жива. После этого мужчина повез супругу на кладбище и там расчленил, пока она была еще жива. Части тела злоумышленник закопал в разных концах кладбища», – передает РИА «Новости» сообщение источника в правоохранительных органах.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей. «Установлено, что преступление было совершено мужем погибшей, 63-летним местным жителем. Для того, чтобы скрыть содеянное, после совершения особо тяжкого преступления мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил о пропаже супруги. Однако при розыске в автомобиле мужчины нашли следы крови пропавшей», – сказала она.

Уточняется, что тогда мужчина во всем сознался и рассказал, что спрятал тело супруги на кладбище. Тело было найдено. Волк добавила, что полицейские продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.