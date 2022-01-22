 

Нырнула – Личное мнение

22.01.2022, 13:24, Разное
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Большой бедой закончились купания женщины в проруби в Ленинградской области.

40-летняя мать двоих детей попарилась в баньке. Перекрестилась. Нырнула в прорубь. Её унесло течением:

https://t.me/lenamiro/10706

Муж кинулся спасать. Всё это произошло на глазах детей. Тело до сих пор не нашли.

Прорубь не была специально оборудованным местом для Крещенской купели — в реке откопали дырку. Чего б не нырнуть, правда?

Зачем креститься перед тем, как прыгать с размаха в воду? Ну, наверное, чтобы прорубь после банки смыла грехи.

Ужасно жалко женщину. Ужасно жалко её детей. К сожалению, многие до сих пор даже не понимают, что такое Крещение.

Крещение точно не является способом просто прыгнуть в ледяную воду. Это таинство не про удаль молодецкую, а про очищение души.

Скажите на милость, рассудите логично — разве такое погружение ногами под лёд очистит духовно вас?

Рисковали своей жизнью по глупости?

Источник: Лена Миро



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