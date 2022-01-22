 

“Нестареющая королева”, “Такая секси”. 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте

22.01.2022, 12:56, Новости дня
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Ее образ на снимках дополнили синие джинсы-клеш и золотые украшения.

“Ла-ла-лаванда”, – подписала она фото, которые собрали в соцсети больше 1,7 млн лайков.

“Красотка”, – написала neel_saikia_1994.

“Нестареющая королева”, – прокомментировал alexthebootyfull.

“Такая секси”, – отметил пользователь insanity7561.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году сосредоточилась на актерской карьере, исполнив главную роль в фильме “Селена”. За эту работу ее номинировали на кинопремию “Золотой глобус”.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году с альбомом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году (картина “Стриптизерши”).

В браке с американским певцом Марком Энтони 7 ноября 2007 года Лопес родила сына Максимиллиана Дэвида и дочь Эмму Мэрибел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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