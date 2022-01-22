В Минздраве рассказали, сколько украинских детей сейчас болеют COVID-19

“По состоянию на 20 января на самоизоляции находилось 918 классов из 39 школ, это 21 637 детей. Количество заболевших учеников – 1212”, – сказал он.

По словам министра, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сейчас вводят дистанционное обучение в школах, где классы уходят на самоизоляцию из-за COVID-19.

Ранее в тот же день о росте числа больных COVID-19 детей заявлял мэр Львова Андрей Садовый. “Ситуация с COVID-19 во Львове не просто угрожающая, а такой динамики мы здесь за два года еще не видели. Сегодня утром 27 тыс. детей не пришли в школу. Больных ориентировочно 10 тыс. Большая часть – на самоизоляции. Остальные не вышли, так как целыми классами ушли на дистанционное обучение”, – говорил он. Садовый не сказал, у всех ли заболевших COVID-19, но “Укринформу” в горсовете уточнили, что большинству заболевших детей установлен диагноз ОРВИ, а у более чем 400 подтвержден коронавирус.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили более 3,8 млн случаев COVID-19 (из них 22 473 – за последние сутки), выздоровело почти 3,6 млн человек, летальных исходов – 99 129.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 20 января Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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