 

“Важно провести исторические параллели и сделать правильные выводы”. Зеленский опубликовал обращение в День соборности Украины

22.01.2022, 12:56, Новости дня
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Он также вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, главой Офиса президента Андреем Ермаком возложил цветы к памятнику президенту УНР Михаилу Грушевскому, сообщается на сайте ОП. 

Фото: president.gov.ua

Глава государства подчеркнул, что соборность Украины – “это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем”.

“История Украины – не только предмет для изучения, важно ее понять, увидеть причины действий, осознать их последствия, проанализировать ошибки, провести исторические параллели и сделать правильные выводы. Ответить на вопрос – почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался”, – говорится в обращении.

Зеленский отметил, что единство украинского народа – это “основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановления его территориальной целостности”.

“Выполним свой долг перед будущими поколениями – сохраним Независимость и Соборность Украины”, – подытожил президент. 

Контекст:

Украина отмечает День соборности 22 января ежегодно с 1999 года. Праздник приурочен ко дню провозглашения Акта объединения УНР и ЗУНР. Это произошло 22 января 1919 года – в первую годовщину IV Универсала Украинской Центральной Рады о полной независимости УНР.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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