Врачи определили 10 продуктов для снижения холестерина в крови

Избыток липопротеинов низкой плотности в организме способствует развитию атеросклероза и образованию бляшек в сосудах. Врачи определили топ из 10 продуктов, способных снизить уровень холестерина в крови.

«Плохой» холестерин поступает в организм преимущественно с мясом свинины и говядины, которые являются неотъемлемой частью рациона большинства людей. Однозначно, эти вещества необходимы для организма, но в избыточном количестве они способны вызвать атеросклеротические поражения сосудов, инфаркт и даже инсульт. Врачи-диетологи определили 10 продуктов, способных понизить концентрацию холестерина в крови.

Овес, злаки и бобовые. Замена классической пшеничной муки на овсяную и увеличение добавления в пищу злаковых круп помогут понизить уровень холестерина. Врачи также рекомендуют увеличить потребление бобовых, поскольку они являются прекрасной заменой мясу.

Не крахмалистые овощи. Спаржа, брокколи, капуста всех видов, сельдерей, лук, морковь и перец могут похвастаться своей низкой калорийностью и богатым содержанием клетчатки.

Орехи и семена. Регулярное потребление различных орехов и семян эффективно понижает холестерин крови, защищая организм от влияния «плохих» жиров.

Ягоды. Клубника, малина и ежевика содержат минимум сахаров и много растворимой клетчатки, что делает их намного полезнее сладких бананов и яблок.

Жирная рыба. Скумбрия, лосось и сельдь богаты на «хорошие» жиры и способны, как ни странно, понижать уровень холестерина крови.

Оливковое масло. Как и авокадо, оливковое масло после холодного отжима поставляет в организм много «хороших» жиров, которые являются незаменимыми для сердца и защищают его от негативного воздействия холестерина.

Источник: www.mk.ru