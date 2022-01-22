 

Назван появляющийся на лице по утрам признак рака

22.01.2022, 12:53, Разное
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Появление раковой опухоли в организме может сопровождаться рядом симптомов, некоторые из которых длительное время могут оставаться незамеченными. Врачи из Compass Oncology рассказали, что у онкобольных по утрам может возникать один признак на лице, на который стоит обратить внимание.
Речь идет о раке легких, когда у человека после пробуждения возникает отек шеи, лица, глаз, а также рук и верхней части груди. Дело в том, что при росте опухоли может сужаться большая вена, из-за чего ухудшается кровообращение. Именно избыток жидкости и становится причиной утренних отеков.

Также по этой причине у человека может обесцвечиваться верхняя часть тела, иногда кожный покров приобретает синевато-красный оттенок. Что касается отеков, то они могут возникать постепенно или мгновенно. Особенно опасно, если такое состояние длительное время не проходит. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.

Главными факторами риска развития рака легких являются курение, в том числе и пассивное, неправильное питание, низкая физическая активность. Также проблемой считается поздняя диагностика рака, когда заболевание уже активно прогрессирует.

Источник: www.medikforum.ru



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