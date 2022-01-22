 

Диетолог Джоан Уошберн рассказала об уникальных свойствах чаги

22.01.2022, 12:52, Разное
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Имеющий отталкивающий внешний вид гриб чага на самом деле является полезным для здоровья. Он способен повысить общий показатель иммунитета. Об этом говорит диетолог Джоан Уошберн.
Согласно ее словам, этот черный, сгоревший гриб можно разыскать на территории Кореи, Северной Канады и Аляски. Впервые именно в РФ разузнали о его скрытой способности положительно влиять на человеческий организм. Благодаря подобным свойствам его стали использоваться для создания чая.

Как подчеркнула специалист, указанный гриб является довольно редким. В среднем он растет на одной из четырех тысяч берез. Альтернативы не существует, поскольку вырастить его в домашних условиях попросту невозможно. Именно из-за необычайной пользы и редкости это низшее растение называют «черным золотом».

Основная польза заключается в наличии в чаге необходимых для организма компонентов. Речь идет в частности о витамине D. Также в грибе есть кальций, калий, цинк и железо. Однако на этом положительные качества чая не заканчиваются. Его употребление способно улучшить пищеварительный процесс. Причиной тому является регулировка выработки расщепляющей еду желчи.

Еще одним удивительным свойством напитка из чаги можно считать предотвращение преждевременного старения. Это происходит благодаря наличию в грибе полифенолов, которые защищают клетки от окислительного стресса.

Помимо этого, гриб способен понизить уровень холестерина и сахара в крови, а также повысить иммунитет. В чаге содержатся тритерпены, которые способны помочь в борьбе с раком. Проведены соответствующие исследования, согласно которым установлено, что они уничтожают раковые клетки без вреда здоровью.

Источник: ria.ru



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