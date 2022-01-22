 

Против отправки военных в Черное море с миссией НАТО выступили девять партий Испании

22.01.2022, 12:46, Новости дня
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Девять партий Испании подписали совместный манифест, выступая против отправки в Черное море испанских военных кораблей в рамках миссии НАТО и участия страны в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, говорится в документе, опубликованном партией Podemos, входящей вместе с социалистами в правительственную коалицию.

Партии, подписавшие манифест, выразили серьезную обеспокоенность ростом напряженности между США и Россией из-за ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

«Мы выступаем решительно против любой угрозы или военной агрессии против суверенного государства, а также отправки испанских войск в Черное море и Болгарию в рамках НАТО. Этот конфликт может быть разрешен только путем диалога, ослабления напряженности и уверенности в том, что мир – это единственный путь», – говорится в документе.

Партии также призвали отказаться от планов по вступлению Украины в НАТО.

Ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что Испания в связи с обострением ситуации вокруг Украины ускорила отправку в Черное море двух военных кораблей в рамках миссии НАТО. По ее словам, Испания может принять участие в развертывании воздушной миссии НАТО в Болгарии, если такое решение будет принято.

Газета Razon информирует со ссылкой на источники, что решение об отправке шести истребителей Eurofighter в Болгарию и более ста военных якобы уже принято.

До этого в США допустили продажу Турции F-16 для усиления НАТО на Черном море.



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