Студентам медикам разрешили работать в колл-центре 122

Студенты медицинских вузов будут работать операторами горячей линии 122.

На оплату труда этой категории работников правительство РФ будет выделять не менее 300 млн рублей каждый месяц. Мера является частью плана кабмина по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон».

«Минздраву совместно с Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по количеству операторов единой службы оперативной помощи (горячая линия 122), имеющих медицинскую подготовку. Срок выполнения поручения – 24 января», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Работать будут не только студенты вузов, но и учащиеся колледжей. Региональные колл-центры начали работать в 2020 году, они помогают снизить нагрузку на поликлиники.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поручил ФАС проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID-19. Проверка должна пройти до 1 февраля 2022 года.