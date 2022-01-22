 

Росздравнадзор начал проверку больницы в Северной Осетии из-за гибели восьми рожениц

22.01.2022, 12:46, Новости дня
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Росздравнадзор проверяет организацию медицинской помощи в районной больнице Северной Осетии, где за четыре месяца скончалось восемь рожениц, сообщила пресс-служба ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Северная Осетия-Алания проверяет организацию медицинской помощи в Правобережной районной больнице, где, по сообщениям СМИ, за сентябрь-декабрь 2021 года было зарегистрировано восемь летальных исходов у рожениц», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

По данным минздрава региона, за сентябрь-декабрь 2021 года в Правобережной центральной районной клинической больнице было зарегистрировано восемь летальных исходов среди беременных женщин. В том числе в родильном отделении больницы для беременных с COVID-19 зарегистрированы шесть случаев летальных исходов пациенток с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее минздрав РФ выпустил новую, пятую версию методических рекомендаций об организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19. Дополнительно указывается, что при клиническом выздоровлении и соблюдении определенных условий положительный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя COVID-19 не является противопоказанием для выписки из стационара беременных и родильниц.



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