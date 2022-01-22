 

Блинкен: «В случае аннексии незначительной части Украины санкции введены не будут»

22.01.2022, 12:31, Разное
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Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, как США будут реагировать на возможную аннексию территории Украины.

По его словам, свободный мир сурово накажет Россию в случае аннексии более чем 25% территории Украины.

Как пояснил глава Госдепа, незначительные аннексии со стороны России не могут быть поводом для введения санкций, поскольку это может нанести ущерб американским инвесторам, вкладывающим в российские ценные бумаги. Чтобы задействовать такие санкционные механизмы, как запрет причастным к нападению чиновникам на въезд в США, необходимо обосновать, что нанесённый ущерб был существенным.

Блинкен отметил, что не будет спокойно наблюдать, как Россия аннексирует более 8 украинских областей, и выразит решительный протест в случае таких вероломных действий. Также глава Госдепа заявил, что если бомбардировки украинских городов российскими войсками будут чрезмерными, то США могут прибегнуть и к более решительным мерам, в том числе ввести санкции против «Северного потока-2» и арестовать счета руководства страны в американских банках.

– Нужно чётко различать незначительные аннексии, проблему которых следует решать по дипломатическим каналам, и чрезмерный отъём территорий. Последнее, конечно, является международным преступлением, и мы не будем безучастно наблюдать, как Россия его совершает. Я предупреждаю президента Путина: аннексия 25% территорий – красная черта, после которой мы дадим решительный ответ. Пусть Россия соизмеряет свои действия с нашей решительной поддержкой украинской государственности, – сказал госсекретарь Блинкен.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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