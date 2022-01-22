Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд расстались спустя год после рождения ребенка

29 декабря Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд отметили первый день рождения своего сына Родоса. Снимки с домашней вечеринки Эмма опубликовала в своем Instagram с трогательной подписью: “Мне нравится каждая секунда этого. Я люблю тебя, Родос”. А сегодня стало известно, что скрывалось за улыбками на тех снимках.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд

По словам инсайдеров издания People, в последние несколько месяцев отношения у пары были крайне напряженными. В итоге они приняли решения больше не быть вместе. Как заверяют источники, Эмма и Гаррет расстались несколько недель назад.

Это печально, но они изо всех сил стараются поддерживать хорошие отношения, чтобы совместно воспитывать ребенка. Для обоих это было трудное решение, – заверяет инсайдер.

Роман Эммы Роберст и Гаррета Хедлунда развивался стремительно – они начали встречаться в марте 2019 года, а в декабре 2000-го уже стали родителями чудесного малыша, которого навали Родос. Для Эммы мальчика стал долгожданным первенцем. В одном из интервью актриса призналась, что из-за эндометриоза уже и не надеялась испытать радость материнства:

Я была ошеломлена, когда узнала, что беременна. Это произошло, как только я перестала беспокоиться и постоянно об этом думать. Я уже настолько смирилась с болезнью, что мне казалось, будто этого просто не может случиться, – рассказывала Робертс.

Эмма Робертс сыном

Беременность Эммы пришлась в разгар пандемии, и Гаррет изо всех сил поддерживал возлюбленную.

Родить новорожденного во время пандемии оказалось намного сложнее, чем ожидал любой из них. но они действительно. Гаррет полностью активизировался, когда Эмма все еще восстанавливалась после родов. Он позаботился о том, чтобы в их доме было полно вещей, которые Эмме нравились и в которых она нуждалась, чтобы чувствовать себя комфортно, – подтверждают инсайдеры.

Напомним, звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс ранее была помолвлена с Эваном Питерсом, с которым встречалась с 2012 по 2019 год. А Гарррет Хедлунд четыре года был в отношениях с Кирстен Данст и даже сделал ей предложение. Но до свадьбы дело так и не дошло.