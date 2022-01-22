Мнение: Германия сманивает российскую молодёжь

Хитрые немцы собираются отменить визы для российских школьников и студентов. Идея в том, чтобы заманить юных россиян на учёбу, после чего в Германии и оставить. Многие уедут обратно, однако другие задержатся, выправят виды на жительство, получат гражданство. Консул ФРГ пишет, что это всё «для молодёжного обмена в области развития науки», однако полноценного обмена ждать не приходится — российские вузы в массе своей довольно слабы. По сути, немцы собираются просто воровать молодёжь.

https://www.interfax.ru/russia/816408

Зачем Германии сманивать наших студентов, понятно. Германия — один из антилидеров по рождаемости, коренное население сокращается. Согласно идеологии воукизма так и должно быть — немцев должно быть меньше, чтобы они не давили на экологию, при этом немецкое общество белых угнетателей должно стать пёстрой палитрой рас и религий. Однако далеко не все немцы разделяют новую идеологию, среди них есть и адекватные. Адекватные немцы понимают, что мигранты из Сомали интегрироваться в культуру Бетховена и Ремарка не смогут никогда, а студенты из России — смогут, причём уже в первом поколении, так как это и российская культура тоже. Вот эти адекватные немцы периодически то воздвигают бюрократические барьеры для африканцев, то раскладывают ковровые дорожки для выходцев из Восточной Европы.

Почему рождаемость в Германии низка, также вполне очевидно. Гонения на религию, доступность образования для женщин, пенсионная система, идеология потребления, разрушение традиционного брака… Мы сами прошли через всё это в советские времена, когда многодетность постепенно перестала быть нормой, и по телевизору начали выступать Верасы с песней «у меня братишки нет»:

https://www.youtube.com/watch?v=TaiwClCcqsY

Сейчас на Западе норма сдвинулась ещё дальше в сторону катастрофы. Если несколько десятилетий назад стандартная семья состояла из мамы, папы и одного ребёнка, то теперь стандартная семья — это одинокий человек, который не может найти себе постоянную пару, и уж тем более не может надеяться завести детей.

Советские фантасты думали, будто борьба с «религиозными предрассудками» приведёт к взрывному росту технологий и к космической экспансии человечества. В реальности она поставила общество на грань вымирания. Современный житель Запада глубоко несчастен, размножаться он не хочет.

Нытики пишут, что им нужно больше денег, так как они не хотят «плодить нищету», однако это лукавство. Проблема не в том, что у них физически нет денег на детей, — на прожиточный минимум деньги в любом случае найдутся. Проблема в том, что каждый ребёнок существенно понижает уровень жизни родителей, а понижать свой уровень жизни они не считают нужным. Мы с вами уже обсуждали, откорм ребёнка в России — это несколько миллионов рублей, если экономить. Зачем же тратить несколько миллионов на ребёнка, если можно потратить их, например, на зарубежные отпуска или на автомобиль. Такой вопрос не возникает только у амишей и у представителей прочих сплочённых религиозных групп. Потому-то рождаемость среди амишей в разы выше, чем среди их соседей, которые реже заглядывают в Библию.

Разумная миграционная политика смягчает проблему падения рождаемости. Поэтому, кстати, в российских вузах так много иностранных студентов — не из Германии, но из Казахстана, например. Обучать иностранных студентов очень выгодно: и для создания культурных связей с другими странами, и для получения качественных, образованных мигрантов.

Теперь, когда мы всё это проговорили, обсудим возможные способы противодействия гамельнским крысоловам.

Вводить выездные визы нельзя — крепостное право отменили в 1991 году, Конституция закрепляет за каждым россиянином право на свободное передвижение. У нас нет права ни удерживать школьников-студентов силой, ни шантажировать их, требуя платы за бесплатное образование.

Можно пообещать немцам, что мы рубанём им газ, если они начнут сманивать к себе нашу молодёжь. Теоретически может сработать, но на практике, вероятно, не сработает. В дипломатии прямолинейные сделки по столь щекотливым вопросам обычно не заключаются.

Мы можем договориться с Сомали, чтобы нам прислали пару танкеров отборных молодых мигрантов возрастом до 35 лет. Мы выправим им паспорта рязанских школьников и отправим в опломбированных вагонах в Германию. Эту группу можно будет разбавить нашими отечественными заключёнными, которые захотят променять несколько лет тюрьмы на весёлую студенческую жизнь за рубежом. Потребуется сложная комбинация, но зато немцам станет больно, при этом больно станет именно той части немецких элит, которая облизывается сейчас на российских студентов. Увидев достаточно сильную ответку, немцы могут и передумать.

Вот уже прямо сейчас нужно начинать снимать интервью со студентами, вернувшимися из-за рубежа, и с их родителями. На Западе последние годы наотмашь долбят по психике белых учеников, рассказывая несчастным, что они — третий сорт, что они должны ходить под радужным флагом, что они насквозь виноваты перед неграми и перед бедными, что они вообще не должны существовать. По возвращении из зарубежных школ многие россияне становятся постоянными клиентами психотерапевтов. Найти среди них тех, кто откровенно расскажет о своём опыте, полагаю, совсем несложно — повторюсь, явление массовое.

Наконец, надо вести за рубежом мощную пропаганду российских традиционных ценностей: крепкая разнополая семья, сильный мужчина, несколько детей, нормальность… всё то, что с 2012 года называется словом «скрепы». Для нашей оппозиции это смешно. Для юного немца, которого маленькие мигранты пинают в спину на переменке после урока толерантности, это свет в окошке, надежда на нормальную жизнь. Излишне указывать, что пропаганда должна сопровождаться полноценной программой для привлечения студентов из Европы и США: пункты вербовки за рубежом, отмена виз, оплата коротких ознакомительных поездок в Россию, стипендии, субсидирование жилья… всё необходимое, чтобы молодому европейцу было как можно легче решиться.

Мы целый век проедали российское наследство — сначала в виде остаточной рождаемости, которая упала ниже уровня воспроизводства только в 1967 году, а потом в виде русских мигрантов, которые ехали к нам из республик, отколовшихся в 1992 году. Оба ресурса постепенно подходят к концу. Раз уж немцы напали на нас первыми, решившись на миграционную агрессию в адрес России, было бы глупо не воспользоваться ситуацией, чтобы пропылесосить европейцев, которые не готовы ещё отказаться от традиционных ценностей в пользу нетрадиционных.