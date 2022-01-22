 

Число компаний, претендующих на газ украинской добычи, увеличено более чем в два раза – Минагрополитики

22.01.2022, 12:12, Новости дня
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“К торгам по продаже газа собственной добычи на февраль допущено 256 предприятий, осуществляющих производство социально значимых продовольственных товаров”, – говорится в ссылке. 

К первым таким торгам, которые проходили 17–18 января, были допущены 108 фирм, таким образом, число компаний, претендующих на этот газ, по сравнению с прошлыми торгами увеличено более чем в два раза. 

В новом списке оказались птицефабрики и молочные заводы с годовым оборотом 2–3 млрд грн, пишет “РБК-Украина”. Газ собственной добычи является “социальным” и продается по льготным ценам, объясняет агентство. 

“В частности, льготу получил завод “Данон” в Кременчуге, Яготынский маслозавод, которые в прошлом году заработали 1,5 и 3,6 млрд грн соответственно. Льготы также получили компании нардепа Степана Ивахива, аффилированные с сетью АЗС WOG. Это “Дубномолоко” и “Клуб Сыра”, которые претендуют на более полумиллиона м³ газа”, – говорится в публикации. 

Контекст:

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет рассматривать “возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба”.

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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