Умер актер Арнис Лицитис

“От нас ушел прекрасный актер, хороший и приятный человек, и, наконец, мой друг – Арнис Лицитис. Арни, на небесах все будет лучше, чем было здесь. Всех благ”, – написал он в публикации.

Причину смерти Лицитиса он не назвал.

https://www.facebook.com/zigismunds.zalmanis/posts/5357242407637361

Контекст:

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. Дебютировал в кино в 1965 году. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как “Узник замка Иф”, “Долгая дорога в дюнах”, “Мираж”, “Двадцать лет спустя”, а также роль учителя географии Виктора Львовича Шинского в российском молодежном сериале “Ранетки”.

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