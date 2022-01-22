 

Умер актер Арнис Лицитис

22.01.2022, 12:12, Новости дня
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“От нас ушел прекрасный актер, хороший и приятный человек, и, наконец, мой друг – Арнис Лицитис. Арни, на небесах все будет лучше, чем было здесь. Всех благ”, – написал он в публикации.

Причину смерти Лицитиса он не назвал.

https://www.facebook.com/zigismunds.zalmanis/posts/5357242407637361

Контекст:

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. Дебютировал в кино в 1965 году. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как “Узник замка Иф”, “Долгая дорога в дюнах”, “Мираж”, “Двадцать лет спустя”, а также роль учителя географии Виктора Львовича Шинского в российском молодежном сериале “Ранетки”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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