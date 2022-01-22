Лидия Федосеева-Шукшина оказалась доме для пожилых

PR-специалист пансионата «Идиллия» Ольга Акатова поделилась подробностями ситуации, связанной с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По словам ответственной за связь с общественностью, актриса не имеет ограничений касательно времянахождения в резиденции.

По словам специалиста, рекомендуемый срок пребывания в пансионате составляет 21 день. Это минимальное значение. Однако это не говорит о том, что кто-либо вправе ограничивать сроки. Каждый клиент волен самостоятельно принять решение о том, когда и как ему уехать домой.

Также Акатова уточнила, как именно проводит время Лидия Николаевна. Федосеева-Шукшина активно занимается ЛФК и уделяет значительное внимание чтению книг. Она уже успела завести новые знакомства. В частности, подружилась с поваром, который специально для нее составил меню.

Всего через несколько дней актриса сможет пополнить свои увлечения. Она станет посещать аниматоров на групповых занятиях, а также прогуливаться в обширном саду на территории пансионата.

Федосеева-Шукшина оказалась в доме для пожилых 19 января. Инициатором переезда выступила ее дочь. Причиной стало то, что она не может уделять значительное количество времени для ухода за матерью.