 

Влад Топалов остался на 10 дней с сыном без жены

22.01.2022, 12:08, Разное
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Супруга Влада Топалова Регина Тодоренко уехала в отпуск на 10 дней. Сам же исполнитель остался один на один с сыном.
На своей Instagram-странице певец Влад Топалов выложил ролик, в котором пояснил об отъезде жены, а также наглядно продемонстрировал, как развлекается его сын. Тот беззаботно бегал по квартире.
«Мама уехала отдыхать! Или, может, это мы ее отправили, чтобы отдохнуть от нее?» — указал он под видеороликом, в котором ребенок веселится в квартире.
Топалов рассказал, что старается не беспокоиться попусту и ответственно относится к тому, что на него возложили. Правда, как говорит он, это лишь первые впечатления. Ситуация может быстро измениться.
«Мы остались вдвоем с сыном. Я решил, что мне не помешало бы вести некий папский дневник. Пока у нас всё весело, но ведь прошло всего только 10 минут с ухода мамы», — поделился артист в публикации.



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