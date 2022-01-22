Влад Топалов остался на 10 дней с сыном без жены

Супруга Влада Топалова Регина Тодоренко уехала в отпуск на 10 дней. Сам же исполнитель остался один на один с сыном.

На своей Instagram-странице певец Влад Топалов выложил ролик, в котором пояснил об отъезде жены, а также наглядно продемонстрировал, как развлекается его сын. Тот беззаботно бегал по квартире.

«Мама уехала отдыхать! Или, может, это мы ее отправили, чтобы отдохнуть от нее?» — указал он под видеороликом, в котором ребенок веселится в квартире.

Топалов рассказал, что старается не беспокоиться попусту и ответственно относится к тому, что на него возложили. Правда, как говорит он, это лишь первые впечатления. Ситуация может быстро измениться.

«Мы остались вдвоем с сыном. Я решил, что мне не помешало бы вести некий папский дневник. Пока у нас всё весело, но ведь прошло всего только 10 минут с ухода мамы», — поделился артист в публикации.