 

Врач-онколог назвал «фатальным» нынешнее состояние Анастасии Заворотнюк

22.01.2022, 12:08, Разное
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Врач-онколог Юрий Покровский назвал нынешнее состояние Анастасии Заворотнюк «фатальным». Актриса в течение трех последних лет борется с раком головного мозга.
На днях дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что ее мать перестала разговаривать, намекая на ухудшение ее состояния. Учитывая это, Юрий Покровский предположил, что опухоль начала расти, затрагивая новые области головного мозга. Вероятно, повреждена оказалась и часть органа, отвечающая за речь. Вполне возможно, что в дальнейшем будут проблемы и со зрительной системой.

Нынешнее состояние звезды телесериала «Моя прекрасная няня» врач назвал «фатальным». Потеря речи не является смертельной, без нее человек может жить дальше, если удастся сохранить другие функции. Учитывая всю имеющуюся информацию, Покровский предположил, что актрисе осталось жить несколько месяцев.

Стоит отметить, что родные актрисы воздерживаются от каких-либо комментариев. Дочь Анна иногда приоткрывает завесу тайны, но просит фолловеров не задавать ей вопросы о состоянии родительницы.

Источник: day.ru



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