МВД Латвии предложило продлить режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 мая

Режим особой ситуации на границе Латвии с Белоруссией, введенный из-за наплыва мигрантов, предложено продлить до 10 мая, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

По данным ведомства, с 10 августа 2021 года по 20 января 2022 года были обнаружены 4962 человека, которые произошли через латвийско-белорусскую границу. С 13 декабря это попытались сделать 2043 человека, передает ТАСС.

Для продления режима ЧС на три месяца понадобится примерно 3,8 млн евро. О необходимости добиваться продления сообщил начальник пограничной охраны прибалтийской республики Гунтис Пуятс.

Напомним, режим ЧС, введенный на границе Латвии и Белоруссии 11 августа, действует в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Белоруссии начнется строительство капитального заграждения.