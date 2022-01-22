 

Зеленский назначил замминистра обороны Петренко послом Украины в Саудовской Аравии

22.01.2022, 11:28, Новости дня
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“Назначить Петренко Анатолия Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Саудовская Аравия”, – говорится в тексте.

Предыдущий посол Вадим Вахрушев был уволен в апреле 2021 года. Он был также послом в Омане и Йемене по совместительству.

Анатолий Петренко с 2017 года занимает должность заместителя министра обороны Украины по европейской интеграции.

В 2011 – 2016 годах был военным представителем – советником-посланником Миссии Украины при НАТО. В 2016 – 2017 годах возглавлял Департамент военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества Минобороны

Участвовал в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. В 2016 – 2017 годах занимал должность руководителя украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В 2018 году уволился с военной службы в звании генерал-лейтенанта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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