 

Названа популярная пища для завтрака, повышающая риск свертывания крови

22.01.2022, 11:24, Разное
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Свертывание крови – это нормальная реакция на травму, но иногда это может привести к судорогам, боли и отеку, а попавший в систему кровообращения сгусток может стать причиной смерти. В небольшом исследовании специалистов клиники Кливленда было определено одно популярное блюдо для завтрака, которое связано с этим заболеванием.
Сгустки крови обычно образуются в венах ног, рук, паха. Именно тогда, когда они отрываются и перемещаются в другие части тела, такие как легкие, они представляют опасность. Как правило, факторы риска свертывания крови включают хирургическое вмешательство, рак и беременность. Однако одно питательное вещество, содержащееся в яйцах и мясе, также может увеличить риск свертывания крови. Речь идет о холине, который в необходимом количестве считается важным питательным веществом для здоровья. Он поддерживает различные функции организма, включая рост клеток и обмен веществ.

Организм вырабатывает некоторое количество холина, но большая его часть поступает из пищевых источников. Потребление питательных веществ в высоких концентрациях может привести к повышенному свертыванию крови. Исследователи предполагают, что бактерии в кишечнике могут взаимодействовать с холином, образуя соединение, которое стимулирует слипание тромбоцитов, тем самым образуя сгусток крови. В ходе наблюдений удалось обнаружить, что холин, взаимодействуя с кишечными бактериями, вырабатывал вещество под названием TMAO.

Для своего исследования специалисты предоставили пероральные добавки холина здоровым вегетарианцам и всеядным животным. В обеих группах наблюдалось 10-кратное повышение уровня TMAO в плазме крови после их приема. Они также наблюдали повышение чувствительности тромбоцитов, что является фактором риска тромботических событий.

Автор исследования Стэнли Л. Хейзен отметил, что в предыдущих исследованиях это вещество было связано с повышенным риском образования тромбов, сердечного приступа и инсульта. Стоит отметить, что концентрации холина, содержащиеся в продуктах питания, в целом безопасны, но употребление добавок с холином может представлять опасность для здоровья, поэтому принимать их стоит только по рекомендации врача.

Другие пищевые привычки, которые могут увеличить риск свертывания крови, включают обезвоживание. Дело в том, что когда организм лишен жидкости, кровеносные сосуды могут сужаться.

Источник: www.express.co.uk



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