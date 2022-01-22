 

Врач Тимаков назвал комплекс симптомов новой коронавирусной инфекции «Омикрон»

22.01.2022, 11:24, Разное
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По словам известного инфекциониста Евгения Тимакова, симптомы заражения «Омикроном» могут быть разными и отличатся у ряда пациентов. Новый омикрон-штамм может проявляться как в виде насморка, так и целым комплексом таких симптомов как: головная боль, боль в горле и диарея.
Новый штамм «Омикрон» стремительно распространяется по миру. Случаи заражения зафиксированы во многих странах. И хоть болезнь не влечет за собой таких тяжких последствий, как ранее, симптомы «Омикрона» являются более тяжелыми для человека.

Инфекционист Тимаков пояснил, как с точностью определить симптомы и выявить болезнь. Как и ранее, каждый человек переносит инфекцию по-разному. Кто-то испытывает более легкие симптомы в виде заложенности носа. Кому-то достался целый комплекс наиболее распространенных симптомов, таких как: сухой кашель, высокая температура, боль в горле, головная боль и диарея. Со слов Тимакова, все вышеперечисленные симптомы в 100 % случаях свидетельствуют о заражении «Омикроном».

На сегодняшний день существует мнение, что новый штамм менее опасен, так как не повлек за собой такое огромное количество смертей и госпитализаций. Тем не менее, иммунологи призывают быть бдительными. Избегать контактов с возможными носителями, придерживаться всех норм личной гигиены. Придерживаться дистанционных норм и не забывать о масочном режиме.

Источник: tass.ru



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