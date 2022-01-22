Ваенгу раскритиковали за «неудачное» фото с мужем

Елена Венга опубликовала новое семейное фото в честь новогодних праздников. Фанаты бурно отреагировали на «неудачный» снимок, сравнив супруга с сыном певицы.

Познать радость материнства Елене Ваенге удалось в 35-летнем возрасте. В отношениях с Романом Садырбаевым у нее родился сын Иван. Отношения пара зарегистрировала в 2016 году. Стоит отметить, что супруг певицы младше нее на 9 лет.

Ваенга решила порадовать фанатов семейным фото, на котором запечатлена вместе с наследником и мужем, однако некоторые хейтеры начали писать злостные комментарии. По их словам, супруг певицы выглядит так, будто он ее сын, а Иван, как внук. Также критики отметили, что разница в возрасте между супругами стала более заметной внешне. Преданные фолловеры принялись заступаться за своего кумира, пожелав паре не обращать внимания на критику и быть счастливой. Стоит отметить, что после волны хейта певица удалила это снимок, однако он успел распространиться в Сети.

Источник: gorodovoy.ru