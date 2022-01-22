 

Мнение: Планы на конец января

22.01.2022, 11:20, Разное
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Вот уже и конец января подкрадывается, а наступления России все нет. А карты есть.

Источник: Colonel Cassad



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