Видео: Может ли РФ вступить в НАТО

Бывший генсек НАТО Робертсон в интервью Foreign Policy пустился в воспоминании о том, как проходило первое в истории заседание Совета Россия-НАТО, созданного им и Владимиром Путиным. По словам Робертсона, в те годы президент РФ серьезно раздумывал над вступлением в альянс. Может ли это произойти в будущем – или наши отношения испорчены навсегда?

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Дмитрий Бавырин