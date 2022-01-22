Видео: Может ли РФ вступить в НАТО

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22.01.2022, 11:18, Новости дня
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Бывший генсек НАТО Робертсон в интервью Foreign Policy пустился в воспоминании о том, как проходило первое в истории заседание Совета Россия-НАТО, созданного им и Владимиром Путиным. По словам Робертсона, в те годы президент РФ серьезно раздумывал над вступлением в альянс. Может ли это произойти в будущем – или наши отношения испорчены навсегда?

Теги: 

США
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НАТО
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Россия и США
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Владимир Путин
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Россия и НАТО
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Дмитрий Бавырин



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