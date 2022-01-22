 

Тактаров рассказал об избиении в Мексике

22.01.2022, 11:18, Новости дня
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Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров рассказал подробности избиения в Мексике.

Слова спортсмена приводятся в Instagram FightTime.

«Сначала меня вырубили битой, я был в отключке. Когда пришел в себя, то уже лежал на полу, руки были за спиной и пристегнуты наручниками. Ноги связаны какой-то леской. Мне трудно было дышать, так как футболкой мне обмотали лицо и избивали 30-40 минут. Каждую секунду думал, что это конец и я умру», – рассказал спортсмен.

Он подчеркнул, что от смерти его спасла полиция.

Ранее стало известно, что в мексиканской туристической зоне Ривьера-Майя на побережье Карибского моря избили Олега Тактарова.



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