Полиция начала проверку ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка

Сотрудники полиции начали проверку после ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка РФ на Неглинной улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе полиции 22 января.

«По факту ложного сообщения о проверке Центрального банка России», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Источник добавил, что информация об угрозе взрыва поступила от неизвестного абонента около 15.00 по мск в пятницу на электронную почту регулятора.

Из здания эвакуировали 1800 человек. Во время проверки взрывоопасных устройств и взрывчатых веществ найти не удалось.