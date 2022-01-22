 

Полиция начала проверку ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка

22.01.2022, 11:18, Новости дня
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Сотрудники полиции начали проверку после ложного сообщения об угрозе взрыва Центробанка РФ на Неглинной улице в центре Москвы, сообщили в пресс-службе полиции 22 января.

«По факту ложного сообщения о проверке Центрального банка России», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Источник добавил, что информация об угрозе взрыва поступила от неизвестного абонента около 15.00 по мск в пятницу на электронную почту регулятора. 

Из здания эвакуировали 1800 человек. Во время проверки взрывоопасных устройств и взрывчатых веществ найти не удалось.



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