Подписчики не могут понять, сколько лет этой женщине, а когда узнают становится не по себе

Женщине по имени Тифани, не так давно отметила 62-ой День Рождения. Женщина с оптимизмом смотрит на жизнь и старается доказать окружающим, что это только начала.

Она активно тренируется в спортивном зале, показывает подписчикам как с помощью простых вещей создавать неповторимые образы.

Все ролики Тифани публикует в ТикТок в формате «До-после». На первом кадре она показывается без грамма косметики, на ней одета обычная домашняя одежда, затем кадр сменяется другим под эффектную музыку, и женщина показывает, как выглядит со стильной прической, макияжем, в изысканных нарядах.

Ролики с удовольствием смотрят многие зрители, а на сегодняшний день армия подписчиков насчитывает более семиста тысяч пользователей.

@tiffnicole143 Reply to @vanessaeloi545 Going into 2022 still living rent free in their heads ♥️ #power #confidence #unbothered #feelsgood @dtleyeofficial @DTLeye ♬ Lookmeinmyeyes — Iloveslowedmusic🧸

Автор канала уверена, что выглядеть привлекательно можно в любом возрасте. Главное заботиться о себе, тренировать тело, правильно питаться. По ее мнению, когда женщине исполняется 60 лет, она может посвятить много времени себе, чувствовать себя красивой и счастливой.