У Принки Чопры и Ника Джонаса родилась дочь: новые подробности

Минувшим вечером Принка Чопра и Ник Джонас поделились радостной новостью – они стали родителями. Пара решила не вдаваться в подробности, сообщив лишь, что долгожданный малыш появился на свет благодаря суррогатной матери. Пол ребенка и дата рождения остались не названными. Их сегодня рассекретили инсайдеры Daily Mail. А также рассказали и другие подробности рождения первенца Приянки и Никаса.

По словам источника издания, у пары родилась дочка. Но снимка с розовыми пяточками младенца в ближайшее время мы вряд ли увидим. Малышка появилась на свет сильно раньше времени – на 27 неделе беременности и сейчас вместе с суррогатной мамой находится в госпитале Южной Калифорнии.

Ребенок должен был родиться в апреле, но суррогатная мать родила в минувшее воскресенье. Девочка оказалась сильно недоношенной. Малышка и суррогатная мать в настоящее время находятся в больнице в Калифорнии , а Ник и Приянка ждут, когда ребенок будет достаточно здоров, чтобы переехать в больницу в Лос-Анджелесе, – заверил источник, близкий к паре.

По словам инсайдера, Ник и Чопра давно готовились к пополнению в семействе. Мешал лишь напряженный график обоих.

У Приянки нет никаких проблем с фертильностью, которые мешали бы ей родить ребенка, но ей уже 39 и это могло бы создать трудности. Тем более у них с Ником напряженный график работы. Подгадать время овуляции, чтобы в этом момент физически быть месте, им очень трудно. Поэтому они и решились на суррогатное материнство.

Пара связалась с агентством Южной Калифорнии. Из предложенных претенденток на роль суррогатной матери Ник и Чопра выбрали наиболее опытную в этом вопросе.

Для этой женщин это уже пятое суррогатное материнство этой женщины. Ник и Приянка познакомились с ней, и она им очень понравилась, – заверил инсайдер.

Напомним, 39-летняя Приянка Чопра и 29-летний Ник Джонас познакомились в начале 2018 года и уже через два месяца отношений, в июле, решили сыграть свадьбу. Пару не смутили ни разные бэкграунды, ни 10-летняя разница в возрасте. Приянка и Ник поженились в первые выходные декабря. Празднование шло в течение двух недель: сначала в Джодхпуре, потом в Дели и Мумбаи.

В 2019 году, выступая на Международном женском саммите в Линкольн-центре в Нью-Йорке, Приянка рассказала, чем именно ее так привлек Ник. По воспоминаниям Приянки, во время одного из их первых свиданий ей неожиданно позвонили, после чего она должна была уехать прямо посреди встречи.

Я знаю, ты бы не достигла таких высот без тяжелой работы, поэтому уезжай на встречу и возвращайся, – ответил ей тогда Джонас.

По словам Приянки, ни один мужчина прежде не говорил ей таких слов.

Я не могла подумать, что он такой. Возможно, это моя вина – я судила о книге по обложке. Ник очень умный, и он все мне объясняет. Я дикий ребенок, делаю что хочу и когда хочу, а он меня так поддерживает во всем…