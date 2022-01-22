Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший

В публикации отмечается, что ДТП произошло вечером 21 января недалеко возле дома актера в Лос-Анжелесе. Внедорожник Шварценеггера Yukon резко въехал в автомобиль Toyota Prius, оказавшись сверху, а затем продолжил катиться влево и зацепил Porsche Cayenne. Женщина, которая была за рулем Toyota Prius, получила травму головы и была доставлена в больницу.

“Это было сумасшествие. Это было похоже на трюк в кино. Столкновение было настолько сильным, что на внедорожнике Yukon сработали подушки безопасности”, – цитирует издание очевидца аварии.

22 января фото ДТП с участием Шварценеггера были опубликованы в Instagram.

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Публикация от Schwarzenegger Movie Props (@schwarzenegger_film_props)

Контекст:

Шварценеггер родился в Австрии 30 июля 1947 года. Актер стал знаменит после съемок в трилогии “Терминатор”, а также в фильмах “Красная жара”, “Конан-варвар”, “Конан-разрушитель” и “Хищник”. В 2003–2011 годах он дважды занимал пост губернатора Калифорнии.

У Шварценеггера четверо детей от бывшей жены Марии Шрайвер и один внебрачный сын, появившийся в результате романа актера с домработницей. В августе прошлого года Шварценеггер впервые стал дедушкой: старшая дочь артиста Кэтрин родила девочку Лайлу Марию Пратт.

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