 

“ЕС готов укреплять партнерство”. Глава Еврокомиссии обсудила с Зеленским безопасность и энергетику

22.01.2022, 10:43, Новости дня
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Речь шла о развитии ситуации с безопасностью у границ Украины, а также о вызовах для европейской энергетической безопасности, Зеленский обратил внимание на угрозы для Украины и всей Европы, которые создаст возможный запуск газопровода “Северного потока – 2”, сообщили в ОП.

Также Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за последовательную поддержку Украины и четкую позицию относительно необходимости ужесточения санкций Евросоюза в отношении РФ. “Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных скоординированных усилий с целью недопущения эскалации конфликта”, – говорится в сообщении. 

Президент Украины поблагодарил президента Еврокомиссии за финансовую поддержку, которую оказывает Европейский Союз Политики обсудили расширение дальнейшей финансовой помощи Украине.

В свою очередь фон дер Ляйен заявила в Twitter, что в ходе разговора с Зеленским подтвердила готовность Брюсселя поддерживать Киев финансово.

“Поговорила с президентом Зеленским.  ЕС твердо на стороне Украины. Мы обсудили нынешнюю ситуацию в сфере безопасности. ЕС готов предоставлять дальнейшую финансовую помощь Украине и укреплять партнерство в сфере энергетики”, – написала она.

I just talked to President @ZelenskyyUa.

The EU is firmly on Ukraine’s side.

We discussed the current security situation.

The EU is ready to provide further financial support to Ukraine and to reinforce our energy partnership.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 21, 2022

Контекст:

В апреле 2020 года Еврокомиссия решила выделить Украине €1,2 млрд финансовой помощи. Первый транш размером €600 млн Украина получила в декабре 2020 года, второй – в октябре 2021 года. Это была пятая по счету программа макрофинансовой помощи Украине от ЕС.

В целом Украина в 2014–2021 году получила в рамках реализации пяти программ €5,01 млрд кредитной помощи от ЕС, сообщали в Минфине Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассчитывает, что Киев договорится о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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