“Мало не покажется”: Лукашенко пригрозил желающим напасть на Белоруссию и Россию

После осмотра военных объектов в Лунинецком районе Александр Лукашенко встретился с журналистами и сделал несколько громких заявлений. Так, политик объяснил, что Белоруссия и Россия вынуждены оборонять свои рубежи, поскольку сегодня возникает в этом необходимость. Сейчас возле границы с Украиной находится самая дорогостоящая система безопасности, отметил глава государства.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул: Москва и Минск выступают против полномасштабного вооруженного конфликта, и не потому, что это плохо, а из-за памяти о Великой Отечественной войне. Но если кто-то решит напасть на Россию и Белоруссию, то “мало не покажется”, сказал президент. Мол, многие уже пытались, и известно, чем это закончилось.

Также Александр Григорьевич напомнил Западу, что ни РФ, ни Белоруссия не заглядываются на чужие земли, а пытаются удержать свои.

“Я просто предупреждаю: упаси вас господь!”, – сказал Лукашенко, обращаясь к желающим напасть.

С 10 по 20 февраля будут проходить учения Белоруссии и России “Союзная решимость – 2022”. Военные отработают свои действия на пяти полигонах и других участках. Известно, что часть учений пройдет на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.