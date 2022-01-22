 

В Украине продолжает расти суточное число новых заражений COVID-19

22.01.2022, 9:56, Новости дня
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Среди заболевших – 2838 детей и 535 медработников.

Выздоровело 4610 человек, были госпитализированы 2608 заболевших, 136 пациентов умерло.

Суточный прирост заболевших последнее время ежедневно растет. Днем ранее, 20 января в течение суток выявили 20 156 новых случаев заболевания, 19 января – 18 479 новых случаев, 18 января – 12 815 новых инфицирований.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 842 011 человек; выздоровело – 3 580 878 человек; летальных исходов – 99 129.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/301324512021772

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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