 

В российских вузах появились новые цифровые должности

22.01.2022, 9:46, Новости дня
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Новые должности – «цифровой ректор» и «цифровой проректор» внедрили в российских вузах, сообщили в Минобрнауки.

«В уже минувшем Году науки и технологий в программы подготовки бакалавров и специалистов российских вузов внедрены учебные модули по формированию у студентов цифровых компетенций. В целях формирования кадрового потенциала для цифровой экономики в российских университетах на 25% увеличено количество бюджетных мест по IT-специальностям. Кроме того, в вузах появились должности цифровых ректоров и проректоров», – передает ТАСС сообщение.

На должности руководителей, ответственных за цифровую трансформацию, в 496 головных вузах и 255 филиалах назначены девять ректоров, 70 первых проректоров и 426 проректоров. В 234 образовательных организациях за цифровизацию отвечает сотрудник в должности директора департамента или IТ-отдела. Также отмечается, что курсы повышения квалификации в части цифровых компетенций в течение прошлого года прошли 16 189 преподавателей вузов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что инновационный потенциал регионов РФ необходимо и дальше наращивать.



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