Предполагаемого главу хакерской группы The Infraud Organization арестовали в Москве

Сотрудники ФСБ и правоохранительные органы задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization, предполагаемый основатель которой Андрей Новак был объявлен в розыск в США по обвинению в кибермошенничестве, информирует источник.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Новак арестован, а еще трое предполагаемых хакеров отправлены под домашний арест, передает ТАСС.

Отмечается, что основным способом заработка хакеров было хищение данных кредитных карт.

«Предполагаемый основатель преступной группировки Андрей Сергеевич Новак, находящийся в розыске в США по обвинению в кибермошенничестве, арестован на два месяца, еще трое членов группы – Кирилл Самокутяев, Константин Владимирович Бергман и Марк Аврамович Бергман – отправлены под домашний арест», – добавил источник.

По его словам, следствие продолжает устанавливать других членов The Infraud Organization.

В Тверском суде Москвы, который накануне удовлетворил ходатайства следствия об избрании задержанным меры пресечения, уточнили, что фигурантам дела вменяются две статьи УК РФ: «Неправомерный доступ к компьютерной информации» (ст. 272) и «Неправомерный оборот средств платежей» (ст. 187). Меру пресечения никто из арестованных пока не обжаловал.

В феврале 2018 года сообщалось, что стражи порядка задержали в США 13 лиц, обвиняемых в причастности к преступной схеме, ущерб от действий которой составил по меньшей мере 530 млн долларов. В общей сложности предъявлены обвинения (в том числе заочно) 36 лицам, в этот список попал и Андрей Новак.

Задержанные 13 человек являются гражданами США, Австралии, Великобритании, Франции, Италии и Сербии. Преступная группа была организована гражданином Украины в 2010 году.

Ранее Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil. Сообщалось, что злоумышленники несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.