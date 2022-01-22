Москвичей предупредили о резком росте атмосферного давления

Резкий рост атмосферного давления ожидается в Москве и Подмосковье к воскресенью, оно увеличится на 20-25 миллиметров ртутного столба, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что «с пятницы по воскресенье атмосферное давление в Москве и области скакнет на 20-25 миллиметров ртутного столба», передает РИА «Новости».

При этом снизится интенсивность снега – он будет выпадать местами. Также ожидается и ослабевание ветра.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице в субботу.