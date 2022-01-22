 

“Звезды Госдумы в Дубае” – на “Первом канале” появится новое реалити-шоу

22.01.2022, 9:31, Разное
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Как сообщила пресс-служба “Первого канала”, эфир нового проекта запланирован на май 2022 года.

В съемках примут участие известные депутаты, которым предстоит решать интересные задания, проживая в одном из отелей Дубая.

Звезды Государственной думы России в Дубае– Российский зритель уже подустал от однообразных сюжетов реалити-шоу. Мы хотим предложить нечто новое, необычное, не имеющее аналогов в мире, — рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Новый проект уникален тем, что в нем примут участие действующие политики — известные депутаты Госдумы. Российские зрители смогут наблюдать, как парламентарии покупают автомобиль Bentley, дегустируют «золотой стейк» или проигрывают в казино деньги из Пенсионного фонда. В конце каждого дня на «вечернем пленарном заседании» возле аквадискотеки депутаты будут обсуждать, кто покидает проект.

Эрнст сообщил, что окончательный список участников еще не утвержден, но уже достигнуто согласие с Анатолием Вассерманом, Николаем Валуевым и Денисом Майдановым.

Если проект в Дубае понравится российским телезрителям, то съемки нового сезона планируется провести в Лондоне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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