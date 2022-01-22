 

В квитанциях на оплату услуг ЖКХ появилась новая строчка

22.01.2022, 9:17, Разное
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Повышение тарифов на услуги ЖКХ было запланировано на лето 2022 года, поэтому увеличение суммы в строке “Итого” в январе вызвало удивление у россиян. Оказалось, что изменилась стоимость вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО). Подорожание этой услуги было согласовано еще в 2021-м, однако новые тарифы вступили в силу только сейчас.

Кстати, жители Москвы теперь будут получать обновленные квитанции. В платежных документах появилась новая строчка – “Обращение с ТКО”. Это не дополнительная трата. Просто квитанции сделали такими, какие они должны быть по закону. Раньше стоимость вывоза мусора влияла на итог за “Содержание жилого помещения”.

По данным Росстата, в 2021-м тарифы ЖКХ повысились в среднем на 3,3%, несмотря на значительный рост инфляции. В этом году ожидается подорожание коммунальных услуг до 6-6,5% при том, что
инфляционные ожидания снижаются. На первый взгляд, это кажется странным, но кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании “Риком-Траст” Олег Абелев дал объяснения:

“Все дело в методике расчетов. В данных Росстата обобщены средние цифры по стране, да и те взяты без перерасчета за прошлые периоды и без штрафов”.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заверила россиян, что в среднем по стране повышение тарифов ЖКХ составит 4%, что будет почти на одном уровне с инфляцией. В 2022 году она не превысит 4-4,5%, считают экономисты.



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