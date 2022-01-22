 

В пятницу на Донбассе было тихо – штаб ООС

22.01.2022, 9:12, Новости дня
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“За прошедшие сутки, 21 января, и на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано”, – говорится в утренней сводке штаба. 

В пресс-центре добавили, что украинские военные контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/297925242362793

Накануне, 20 января, боевики пять раз нарушили договоренности: четырежды обстреляли украинские позиции и направили свой беспилотник через линию разграничения, сообщали в штабе. 

Украинская разведка сообщает, что в январе Россия тайно перебросила на оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях танки, самоходные артиллерийские установки и боеприпасы.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

27 июля 2020 года на Донбассе вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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