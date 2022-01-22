 

Суд Шри-Ланки оштрафовал россиян на три миллиона за незаконный сбор насекомых

22.01.2022, 9:02, Новости дня
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Суд на Шри-Ланке оштрафовал на 1 млн 116 тыс. 500 рублей каждого из троих российских ученых за незаконный сбор редких насекомых. Они не смогут покинуть страну, пока не выплатят эту сумму, сообщил вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Александр Игнатенко и его спутники Николай Килафян и Артем Рябов приговорены к штрафу 2 млн 885 тыс. шри-ланкийских рупий каждый. В связи с большим давлением со стороны природоохранной полиции Шри-Ланки, а также в связи с плохим состоянием здоровья все трое ученых были вынуждены признать вину», – цитирует Мельникова ТАСС.

По его словам, трое россиян окажутся в тюрьме, если не выплатят эту сумму до 21 марта 2022 года.

Напомним, что в 2020 году суд Шри-Ланки арестовал двух россиян, которых обвиняли в том, что они собирали жуков для ученого Александра Игнатенко. При этом сначала россиян обвиняли в уничтожении 277 жуков. Позже их выпустили из местного СИЗО.

Игнатенко и его друзья вину не признали, они заявили, что собирали только уже мертвых насекомых, снимали их и выбрасывали. При этом эта работа проводилась вне заповедника, согласно местным законам.

В августе 2021 года против российских граждан на Шри-Ланке снизили количество пунктов обвинения: их осудили за якобы незаконный сбор жуков.



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