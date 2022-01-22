Назван заметный на коже симптом коронавируса

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22.01.2022, 9:02, Новости дня
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При разных штаммах коронавируса, таких как «омикрон» или «дельта», наблюдаются одинаковые дерматологические симптомы, самое частое – это так называемая токсическая эритема, рассказала врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

Вертиева сказала, что «самое частое, что мы имеем при коронавирусе, – это так называемая токсическая эритема, это появление распространенных синюшных пятен на коже», передает «Москва 24».

«Возможно поражение слизистых полости рта, то есть появление пузырей во рту, но это редко. В основном это синюшные пятна на коже», – добавила она.

На втором месте по распространенности среди дерматологических симптомов коронавируса находится крапивница.

«Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита», – объяснила Вертиева.

Врач также добавила, что в редких случаях больные COVID-19 могут столкнуться с поражением сосудов кожи (васкулитом).

Ранее были названы самые распространенные осложнения после COVID.



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